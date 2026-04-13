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Apoya Pozos reforzar el monitoreo ambiental

Por Leonel Mora

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Apoya Pozos reforzar el monitoreo ambiental

La Dirección de Ecología de Villa de Pozos, a través de su titular Alejandro Leal Espinosa, se pronunció a favor de colaborar con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) para ampliar la red de monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana.

Además, se prevé realizar otras acciones que garanticen el cumplimiento de las normas de protección al ambiente en este municipio que, cabe recordar, fue uno de los más afectados por la nube de humo que generó el incendio en la empresa Polímeros Nacionales, de la Zona Industrial del Potosí, el pasado miércoles 8 de abril.

Lo anterior, de acuerdo con observaciones de investigadores del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Leal Espinosa afirmó que existe coordinación permanente con la Segam y otras instancias estatales y metropolitanas "para verificar el cumplimiento de los estándares ecológicos y fortalecer la vigilancia de la calidad del aire en nuestro municipio".

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Destacó que Villa de Pozos, desde el año pasado, participa en las mesas de trabajo convocadas por la Segam "para analizar e impulsar mecanismos que permitan ampliar la red de monitoreo de la calidad del aire, una medida clave ante el crecimiento urbano e industrial de la región" y recordó que Pozos cuenta con su propia Zona Industrial, por lo que resulta crucial impulsar diversas estrategias de protección al ambiente.

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