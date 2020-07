Aprueba Congreso de SLP homologar leyes respecto a violencia política de género

En sesión extraordinaria, integrantes del Congreso estatal aprobaron diversas modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para introducir en ellas el concepto de violencia política contra las mujeres, así como sus causales y las sanciones que se aplicarán a quienes ejerzan esta conducta.

En la discusión previa, el diputado Óscar Carlos Vera Fabregat llamó a votar en contra "no por el fondo, sino por las implicaciones legales de forma", y señaló principalmente que ya resultaba imposible que el decreto introdujera cambios a la Ley Electoral del Estado por no existir ya los 90 días previos al proceso electoral, a lo que la diputada Sonia Mendoza Díaz respondió que el decreto no se refería a la Ley Electoral, sino solamente a las dos leyes previamente mencionadas.

El diputado también advirtió que el exceso de causales de violencia política provocará "un alud de demandas, porque cualquier actitud podrá ser considerada violencia política hacia las mujeres" y cuestionó que el decreto debería aplicar "por parejo" a hombres y mujeres, a lo que la misma legisladora contestó que existe un fenómeno social probado de que la violencia política es ejercida principalmente por varones en contra de mujeres.

Mendoza Díaz expresó que, básicamente, se trataba de homologar las leyes estatales con lo que ya contienen normas federales correspondientes, y lamentó que San Luis Potosí sea "uno de los últimos estados en el país en incorporar estos cambios en su legislación".

Otras diputadas como Paola Alejandra Arreola Nieto (PT), María Isabel González Tovar (PRD) y Marite Hernández Correa (Morena) también hablaron a favor del decreto.

Al final, la propuesta de modificaciones fue aprobada con 20 votos a favor y el único voto en contra del congresista Vera Fabregat.