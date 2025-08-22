Aprueba Congreso reforma que garantiza pensiones a policías
La medida fue respaldada por 23 legisladores y legisladoras
El Congreso del Estado aprobó, en sesión extraordinaria, la reforma presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que asegura pensiones y prestaciones de retiro a las y los policías municipales.
La medida, respaldada por 23 legisladores y legisladoras, modifica la Constitución estatal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios.
Establece que los ayuntamientos deberán garantizar que sus policías accedan a jubilaciones, pensiones o prestaciones de retiro a través de instituciones públicas de seguridad social, considerando los riesgos de su trabajo. Queda prohibido que los municipios utilicen esquemas privados, con el objetivo de evitar la privatización de estos beneficios.
Los municipios podrán elegir entre fondos de pensiones, esquemas contributivos o convenios de coordinación, siempre que cumplan criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia. Los artículos transitorios fijan un plazo de 120 días para que los ayuntamientos adapten su normativa interna y exijan la inclusión de partidas específicas en sus presupuestos para financiar los nuevos esquemas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pese a la aprobación unánime, también se advirtió que la medida plantea un reto presupuestal, ya que no se acompañó de un estudio de impacto financiero y serán los municipios los encargados de asumir los costos, a pesar de sus distintas realidades económicas.
no te pierdas estas noticias
Aprueba Congreso reforma que garantiza pensiones a policías
Ana Paula Vázquez
La medida fue respaldada por 23 legisladores y legisladoras
'Huella Amiga' señala omisiones en inspección de ponis en Fenapo
Samuel Moreno
Representan un riesgo sanitario tanto para los animales como para los asistentes, señalan
Necesario, reconstruir el puente de Universidad: EGC
Rolando Morales
Se requiere realizar un estudio de fondo para determinar el estado actual y las acciones a realizar