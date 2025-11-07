logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aprueban ajustes al presupuesto estatal; ingresos rebasan los 70 mil 500 mdp

La diputada Gabriela Torres López se abstuvo al considerar ambiguo el dictamen

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 07, 2025 07:34 p.m.
A
Aprueban ajustes al presupuesto estatal; ingresos rebasan los 70 mil 500 mdp

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó con seis votos a favor —de legisladores del PVEM, PT, Nueva Alianza y PAN— y una abstención —de Morena— el dictamen que faculta a la Secretaría de Finanzas a realizar adecuaciones presupuestales para cubrir pagos no contemplados en el gasto estatal del ejercicio 2025.

Durante la sesión, el asesor de la comisión informó que el monto total de los ingresos estatales ascenderá a 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos, cifra superior a la del año anterior. Explicó que este aumento se debe al crecimiento del impuesto sobre la nómina, el derecho de control vehicular y una mayor participación federal derivada de programas de eficiencia recaudatoria.

Con estos ajustes, el presupuesto asciende a 70 mil millones de pesos, lo que implicó modificaciones a los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7º, 9°, 40 y 41 del decreto del Presupuesto de Egresos, además del artículo primero de la Ley de Ingresos. Entre los cambios se incluyen erogaciones adicionales al Poder Legislativo por consultas y temas fiscales pendientes; incrementos al Instituto de Fiscalización Superior por previsiones salariales; recursos al Poder Judicial por el proceso de transición judicial; y apoyos adicionales al Consejo Estatal Electoral, aunque sin aumento en prerrogativas ni en multas. También se contempla una aportación adicional a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Durante la discusión, la diputada Gabriela Torres López manifestó su preocupación por lo que consideró una "ambigüedad normativa" y falta de delimitación técnica en expresiones como "situaciones extraordinarias" y "adecuaciones presupuestarias necesarias", sin una definición legal o parámetros técnicos para su interpretación. Señaló que no hubo tiempo suficiente para analizar las cantidades incorporadas al dictamen, motivo por el que su voto fue en abstención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el diputado Crisógono Pérez López señaló la ausencia en la modificación del dictamen sobre las especificaciones relacionadas con pagos extraordinarios, particularmente adeudos con maestros, que —recordó— fueron mencionados por la directora de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda Acosta, en la sesión previa. Posteriormente, tras asegurarle que el punto sería incluido en los anexos, el legislador votó a favor del dictamen.

Pese a los señalamientos, la Comisión de Hacienda avaló el dictamen, que será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación en los próximos días.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ciudadanos Observando exhibe nulos resultados de Graciela Gaitán
Ciudadanos Observando exhibe nulos resultados de Graciela Gaitán

Ciudadanos Observando exhibe nulos resultados de Graciela Gaitán

SLP

Pulso Online

A casi un año en el Congreso, la diputada del PVEM no tiene iniciativas aprobadas y recibe 153 mil pesos mensuales.

Se viene paquetazo de deuda pública
Se viene paquetazo de deuda pública

Se viene paquetazo de deuda pública

SLP

Jaime Hernández

Propone diputado Carlos Arreola que el Congreso autorice al estado y a la alcaldía adquirir pasivos por hasta 13 mil 404.6 mdp

FGE no atiende desaparición de joven en la San Francisco
FGE no atiende desaparición de joven en la San Francisco

FGE no atiende desaparición de joven en la San Francisco

SLP

Rubén Pacheco

Ya pasó un mes de que ocurrió el plagio en la colonia San Francisco

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores
PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

SLP

Samuel Moreno

Bomberos y Protección Civil controlaron la fuga sin lesionados; Gas Natural participó en el operativo.