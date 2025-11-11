Aprueban al Ejecutivo ajustar libremente el presupuesto estatal

Con 23 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes la iniciativa que otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal para realizar adecuaciones presupuestarias y cubrir gastos derivados de situaciones imprevistas durante el ejercicio fiscal 2025.

La propuesta, impulsada por la diputada María Dolores Robles Chairez, fue dictaminada previamente por la Comisión de Hacienda del Estado y contempla la adición de los artículos 40 y 41 al Decreto 0037 del Presupuesto de Egresos del Estado. Con esta modificación, la Secretaría de Finanzas podrá efectuar pagos no previstos en el presupuesto aprobado, siempre que se justifique su urgencia o naturaleza extraordinaria.

Entre los supuestos incluidos destacan el pago de pensiones en riesgo de agotamiento de fondos, la atención a desastres naturales, la reclasificación de gasto público, el cumplimiento de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), así como aportaciones extraordinarias a la UASLP y al sector salud, en particular al programa federal de atención médica y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social.

Durante el análisis legislativo, la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, emitió una opinión técnica favorable al considerar que la medida no representa un impacto negativo al Presupuesto de Egresos 2025. Por su parte, el director general de Ingresos, Ricardo René Ibarra Pérez, destacó que este año se ha observado un incremento en la recaudación estatal respecto al ejercicio anterior, resultado de una gestión más eficiente y la modernización en los procesos de cobro.

El dictamen aprobado busca dotar de certeza jurídica a la dependencia estatal, permitiéndole atender con oportunidad los compromisos financieros que surjan durante el año y que no pudieron ser contemplados al momento de elaborar el Presupuesto de Egresos. Según la propia Comisión de Hacienda, con esta reforma se fortalece la capacidad del Estado para responder ante contingencias y se previene cualquier afectación a la estabilidad financiera de San Luis Potosí.