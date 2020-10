Aprueban cuatro propuestas para contralor o contralora interna del Ceepac

La Comisión Especial para la Elección de Contralora o Contralor Interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), en reunión de trabajo, definió a cuatro profesionistas para buscar el cargo de contralor o contralora interna del CEEPAC, al reunir los requisitos señalados en el artículo 85 de la Ley Electoral, informó la diputada Paola Alejandra Arreola Nieto.

Las propuestas que serán planteadas ante el Pleno del Congreso del Estado para su elección, son: C.P. Jesús Chevaile Abad, Lic. José Gabriel Gómez Rodríguez, Lic. Marcela Gilda Díaz Fierro y el Lic. Vladimiro Ambríz López.

La diputada Paola Arreola Nieto dijo que, las personas mencionadas, al reunir los aspectos requeridos, tienen toda legitimidad, la oportunidad de aspirar al cargo de Contralora o Contralor Interno del CEEPAC.

"Resulta urgente y necesaria la elección de este importante cargo, pues ante el proceso electoral 2021, es importante vigilar de manera profesional, honesta y con una amplia responsabilidad social, el uso de los recursos públicos y la transparencia en este importante paso para la consolidación de la democracia en San Luis Potosí".

Señaló que, de acuerdo a la convocatoria emitida, las personas interesadas en participar en este proceso deben cumplir los requisitos de tener una residencia en el estado mínima de dos años, no estar inhabilitado para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones

en el servicio público, no ser consejero o consejera electoral, salvo que se haya separado del cargo tres años antes del día de la designación.

Además, no haber sido condenada por delito intencional que amerite pena de más de un año de prisión, contar con experiencia de cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, así como contar con una antigüedad de cinco años mínimo con título profesional a nivel licenciatura de contador público u otro relacionado con actividades de fiscalización, no pertenecer o haber pertenecido en los últimos cuatro años a despachos de consultoría o auditoria que hubiesen prestado sus servicios al CEEPAC o a algún partido político.

En la convocatoria se señala también que no hubiese desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal o municipal en un partido político y no tener afiliación política al menos un año antes al día de su designación, no haber desempeñado un cargo de elección popular en los últimos cinco años, ni haber ocupado una candidatura a cargo de elección popular en los últimos tres años.