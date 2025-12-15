logo pulso
Aprueban la Ley de Ingresos capitalina

El dictamen se mantenía pendiente por la complejidad del paquete y el aumento del impuesto predial

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban la Ley de Ingresos capitalina

La Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se aprobó de manera rápida y sin discusión en la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado.

En menos de cinco minutos y sin que ningún diputado presentara reservas o cuestionamientos, se dio luz verde a la propuesta que había generado dudas por el impacto del impuesto predial en distintos sectores de contribuyentes.

El análisis se realizó después de que el Pleno aprobara el paquete de leyes de ingresos de más de 30 municipios.

La propuesta de San Luis Potosí, había quedado pendiente debido a su complejidad, principalmente por los ajustes relacionados con el predial y la actualización de los valores unitarios de suelo y construcción.

Durante la exposición técnica, el secretario de la comisión explicó que los ajustes contemplados en la propuesta, no superan el 5%, siguiendo la inflación. El aumento del predial será de 4.10%. El Ayuntamiento proyecta recaudar cerca de 3 mil 576 millones de pesos en 2026.

