Aprueban la Ley de Ingresos capitalina
El dictamen se mantenía pendiente por la complejidad del paquete y el aumento del impuesto predial
La Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se aprobó de manera rápida y sin discusión en la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado.
En menos de cinco minutos y sin que ningún diputado presentara reservas o cuestionamientos, se dio luz verde a la propuesta que había generado dudas por el impacto del impuesto predial en distintos sectores de contribuyentes.
El análisis se realizó después de que el Pleno aprobara el paquete de leyes de ingresos de más de 30 municipios.
La propuesta de San Luis Potosí, había quedado pendiente debido a su complejidad, principalmente por los ajustes relacionados con el predial y la actualización de los valores unitarios de suelo y construcción.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Durante la exposición técnica, el secretario de la comisión explicó que los ajustes contemplados en la propuesta, no superan el 5%, siguiendo la inflación. El aumento del predial será de 4.10%. El Ayuntamiento proyecta recaudar cerca de 3 mil 576 millones de pesos en 2026.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Arranca operativo conjunto de seguridad en San Luis Capital
Pulso Online
Corporaciones federales, estatales y municipales despliegan vigilancia en zonas de alta afluencia.
Vancini defiende su voto a favor de la Ley Gobernadora 2027
Pulso Online
La diputada defendió su voto pese a que dos panistas se opusieron a la reforma.
Mejoran iluminación y condiciones del camino de acceso a Arroyos
Redacción
Concluyen trabajos de iluminación y limpieza.