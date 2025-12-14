En menos de cinco minutos avalan "Ley de Ingresos municipal 2026"

La Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de San Luis Potosí se aprobó de manera rápida y sin discusión en la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado. En menos de cinco minutos, y sin que ningún diputado presentara reservas o cuestionamientos, se dio luz verde a la propuesta que había generado dudas por el impacto del impuesto predial en distintos sectores de contribuyentes.

El análisis de la capital se realizó después de que el Pleno del Congreso aprobara el paquete de leyes de ingresos de más de 30 municipios. La propuesta de San Luis Potosí había quedado pendiente debido a su complejidad, principalmente por los ajustes relacionados con el predial y la actualización de los valores unitarios de suelo y construcción. En la misma sesión se aprobaron las leyes de ingresos de municipios como Ciudad Valles, Tamazunchale, Rioverde, Aquismón, Axtla de Terrazas y Cárdenas, mientras que localidades como Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Villa de Reyes mantuvieron los valores vigentes de 2025.

Durante la exposición técnica, el secretario de la comisión explicó que los ajustes contemplados en la propuesta no superan el cinco por ciento en términos de UMAs, siguiendo la inflación. El aumento del predial será de 4.10 por ciento y está ligado a la actualización catastral, manteniéndose el esquema de cobro progresivo que busca que quienes tienen propiedades más grandes contribuyan proporcionalmente más.

Además, se hicieron reclasificaciones en rubros como multas, panteones y planeación, después de detectar que algunos conceptos habían sido sobredimensionados en versiones previas. A pesar de los cuestionamientos que se habían planteado en reuniones técnicas anteriores, los legisladores aprobaron la ley por unanimidad, sin debate ni modificaciones.

Con esta ley, el Ayuntamiento proyecta recaudar cerca de 3 mil 576 millones de pesos en 2026, buena parte de ellos provenientes del impuesto predial, que es uno de los gravámenes con mayor impacto directo en la vida de los ciudadanos. La aprobación rápida refleja la intención de cerrar el paquete fiscal del próximo año y garantizar los recursos para los servicios municipales sin retrasos.