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Aprueban Programa Metropolitano y de Zona Conurbada 2026-2050

En este programa se incluye al recién creado municipio de Villa de Pozos

Por Samuel Moreno

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueban Programa Metropolitano y de Zona Conurbada 2026-2050

El Concejo Municipal,  aprobó el Proyecto Definitivo del Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí 2026–2050, con lo que el municipio se integra a la estrategia regional de planeación junto con otras demarcaciones de la zona metropolitana.

La presidenta concejal, Paty Aradillas, señaló que la validación de este instrumento, representa un avance en la consolidación de políticas públicas orientadas al crecimiento urbano ordenado, al destacar que permitirá alinear las acciones municipales con una visión metropolitana de largo plazo.

De acuerdo con lo expuesto, el programa establece directrices en materia de ordenamiento territorial, movilidad, desarrollo urbano y sustentabilidad, rubros considerados prioritarios ante el crecimiento poblacional y la expansión de la mancha urbana en la región.

Con esta adhesión, Villa de Pozos, contará con una base técnica para la elaboración de su propio programa municipal, el cual deberá ajustarse a las condiciones y necesidades específicas del territorio, bajo un enfoque de planeación integral.

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Autoridades municipales indicaron que este esquema también busca fortalecer la coordinación entre los municipios involucrados, con el objetivo de atender de manera conjunta los retos urbanos y propiciar un desarrollo equilibrado en beneficio de la población metropolitana.

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