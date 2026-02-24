logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Aprueban terna para la fiscalía electoral

Por Samuel Moreno

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueban terna para la fiscalía electoral

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el dictamen de elegibilidad de la terna enviada por el Ejecutivo estatal para encabezar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informó la diputada Leticia Vázquez, legisladora del Partido del Trabajo y presidenta de dicha comisión.

La propuesta fue remitida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona e incluye a las y el jurista Gabriela López Domínguez, América Ruiz Almendares y Víctor Nicolás Juárez Aguilar, quienes según el dictamen,  cumplen con todos los requisitos legales para ocupar el cargo.

"Solamente aprobamos el dictamen que declara la elegibilidad de la propuesta que envía el gobernador en una terna, los tres cumplen con todos los requisitos legales", señaló la legisladora.

Precisó que la designación final no corresponde a la comisión, sino al Pleno del Congreso, instancia que votará para elegir a la nueva persona titular.

