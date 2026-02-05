Aranzazú Puente se suma al PVEM en San Luis Potosí

La diputada local por el VIII Distrito, Aranzazú Puente Bustiundui, formalizó su incorporación al Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, acompañada de integrantes de su equipo político, informó el instituto político a través de un comunicado de prensa fechado el 5 de febrero de 2026.

El acto se realizó la tarde de este jueves y, de acuerdo con el comunicado, la legisladora señaló que su afiliación representa una nueva etapa de su trayectoria política. "No se trata de cambiar convicciones, sino de profundizarlas y actualizarlas frente a las realidades que hoy vive nuestra sociedad", expresó.

Puente Bustiundui afirmó que se integra al PVEM con un equipo plural y con disposición de trabajo. "Somos un equipo integrado por distintas voces e ideas, unido por una misma causa: transformar con responsabilidad, compromiso y visión de futuro", indicó. Añadió que su llegada es para "trabajar, escuchar y dar resultados".

Durante el evento, la senadora Ruth González Silva dio la bienvenida a la diputada y sostuvo que su incorporación fortalece al partido en la entidad. "Todas y todos compartimos un solo objetivo: que a nuestro estado le vaya bien", declaró. También afirmó que el crecimiento del PVEM en San Luis Potosí responde, según dijo, al trabajo territorial y a la cercanía con la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

González Silva señaló además que el partido es actualmente la primera fuerza política en el estado y destacó el liderazgo femenino dentro de su estructura. "La gente no quiere políticos en los escritorios, nos quiere en las calles, en las colonias y en las comunidades", expresó.

Por su parte, el secretario general del PVEM en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, indicó que la adhesión de la diputada reafirma el carácter plural del partido. "Celebramos la llegada de la diputada Aranzazú Puente porque creemos en la suma de esfuerzos", señaló.

Agregó que el partido continuará fortaleciendo su estructura con miras al proceso electoral de 2027 y afirmó que mantienen apertura para la incorporación de nuevos perfiles políticos.