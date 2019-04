Arde sin control, la sierra de S. Miguelito

El cambio brusco de la dirección del viento, modificaron este domingo a temprana hora las expectativas de apagar en definitiva el fuego en la sierra de San Miguelito; el fuego creció y se encuentra en combustión un aproximado de 180 hectáreas más de territorio en la zona, donde por ahora no es posible meter brigadistas para no arriesgarlos.

Otra vez debieron intensificar el combate al fuego por medio de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, la Comisión Federal Electricidad y el de uso de trabajo del Gobernador. El helicóptero de la Policía Estatal aún se encuentra en Ciudad Valles, donde también se ha complicado la situación.

El encargado del despacho de la delegación de la Comisión Nacional Forestal en San Luis Potosí, Teodoro Morales Organista, confirmó que el cambio de dirección de viento en la sierra de San Miguelito provocó la salida del control del incendio a partir del frente oeste, puesto que llevaban bien el control y lo iban encajonando, pero en la vista vía satélite fue posible confirmar que se escapó del lugar donde ya se encontraba bajo control.

Dijo que ya estaba planeando la estrategia para dejar que baje de los cañones para poderlo atacar por tierra, y esperar que durante la noche, un clima de relativa humedad ayudará a controlarlo nuevamente para sofocarlo en un plazo aproximado de dos días.

A su juicio, hay una muy buena ventaja puesto que el fuego ha venido saliendo de la zona más encañonada, pero el factor del viento, la topografía y los cañones han complicado un ataque directo y tiene que hacerse a través de helicópteros y esperar a que las flamas bajen para entrar con gente.

Aclaró que en la etapa en la que se encuentra el incendio, lo menos que se quiere es arriesgar al personal y por lo tanto las brigadas no se encuentran activas en el lugar, en tanto no haya mejores condiciones. "Fue necesario evacuar vía aérea al personal, por las condiciones del clima que no permitirán permanecer en el lugar".