Arquidiócesis aplaude que INE retire a candidatura a Salgado Macedonio

Juan Jesús Priego, vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, aplaudió la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ratificar el retiro de la candidatura de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero por no presentar informes de gastos de precampaña, como lo exige la ley.

"Simplemente están aplicando lo que la ley señala", dijo. "Lamentablemente, no le quitan la candidatura por los casos de violación, fue por un reporte de gastos, la ley la aplicaron, creo que va a impugnar y al final de cuentas vamos a ver qué define el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Creo que el presidente [Andrés Manuel López Obrador] ya dio indicaciones el día de hoy, esperemos que se sostengan las decisiones del INE; si se viola la ley, se tiene que aplicar lo que la ley marca".



"El Mijis", una traición a pueblos indígenas de San Luis Potosí, dice

Por otro lado, respecto a Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", a quien el INE avaló su candidatura a una diputación federal por Morena, amparado en la acción afirmativa para personas de los pueblos indígenas, Priego Rivera consideró que en vez de representarlos, Carrizales Becerra "representa una traición para los pueblos originarios".

El sacerdote dijo que queda una deuda pendiente con los pueblos originarios, puesto que independientemente de cómo le hayan hecho para acreditarlo, es decir, si los documentos eran auténticos o apócrifos, "no nos vamos a meter en eso porque no sabemos, pero sí hubo una traición a los pueblos indígenas de San Luis Potosí".