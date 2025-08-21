Arquidiócesis exige castigo por red de pornografía que afecta a potosinos

Luego de que el secretario de Seguridad Municipal reveló la existencia de una red de pornografía que difunde imágenes íntimas de potosinos, el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, llamó a las autoridades a encontrar a los responsables y ponerlos en manos de la justicia.

El sacerdote señaló que se debe castigar a los culpables de situaciones que acosan y vulneran a las personas.

Recordó que la ciudadanía desconoce quiénes están detrás de estas prácticas, lo que genera incertidumbre:

"Los potosinos no saben quiénes son los que están haciendo las maldades, ni tampoco si ellos mismos se encuentran en esa situación".

"Un mal de nuestros tiempos"

Cruz Perales aseguró que la pornografía es uno de los males de la época actual, acompañado de conductas delictivas que afectan a terceros y forman parte de un consumo brutal de este tipo de contenidos.

Advirtió que este fenómeno impacta especialmente en adolescentes e incluso en la niñez, con repercusiones también para los padres de familia.

"A veces es difícil atender esto, sobre todo cuando un adolescente quiere y exige cierta libertad o respeto a su intimidad, pero debería haber, por principio, una responsabilidad por parte de los padres", añadió.

Pide vigilancia constante

El vocero consideró positivo que las autoridades estén detectando este tipo de ligas en internet, ya que muchas veces se piensa que en el entorno local no ocurren estas situaciones.

Exhortó a que las instituciones sigan trabajando en el tema para prevenir y sancionar estas prácticas que ponen en riesgo a la población.

