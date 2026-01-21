Arranca pase de revista para pensionados en SLP

La Dirección de Pensiones del Estado inició el proceso anual de pase de revista o supervivencia, un trámite obligatorio para verificar que las personas beneficiarias continúan con vida y evitar pagos indebidos, informó su director, Arturo Coronado Puente, en entrevista con Pulso Online.

Para este 2026, el pase de revista contempla alrededor de siete mil pensionadas y pensionados únicamente en la capital potosina y su zona conurbada, una cifra mayor a la de años anteriores debido al crecimiento sostenido del padrón.

El proceso se dividirá en dos etapas. Del 28 al 30 de enero, el trámite será para integrantes de la Sección 52 del SNTE, en el gimnasio ubicado en Tomása Esteves 403, sede tradicional de este ejercicio. Posteriormente, del 3 al 27 de febrero, se atenderá a burócratas y personal de la Sección 26 (telesecundarias), en las instalaciones de la propia Dirección de Pensiones, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

Coronado Puente explicó que el objetivo central es detectar oportunamente fallecimientos y evitar que se sigan dispersando recursos públicos a quienes ya no tienen derecho al beneficio, un control que se realiza cada año como parte de las obligaciones administrativas del organismo.

El funcionario subrayó que existen alternativas para personas imposibilitadas de acudir de forma presencial, como la descarga de formatos oficiales, visitas domiciliarias por parte del personal de Pensiones o, en el caso de quienes viven en el extranjero, la emisión de constancias de supervivencia a través de consulados mexicanos.

También advirtió sobre la detección de constancias escolares falsas, especialmente en casos de pensión por orfandad. Señaló que este tipo de prácticas constituye un delito y un daño patrimonial al sistema de pensiones, por lo que pidió no incurrir en ellas.

En esta primera etapa, el pase de revista se limita a la zona centro del estado. Para marzo y abril, la Dirección de Pensiones definirá fechas y sedes para el interior del estado, incluyendo Ciudad Valles, Río Verde, Matehuala y Tamazunchale.

El director reiteró que el proceso busca ser digno, accesible y sin afectar a personas adultas mayores, y pidió a los pensionados atender únicamente información oficial difundida por la dependencia.