Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)

Habitantes de la colonia Satélite 'Francisco I. Madero', denunciaron la falta de atención de las autoridades para atender los baches, fugas y pavimentaciones pendientes de las calles aledañas a la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Mediante un recorrido de Pulso, se pudo constatar que las calles cercanas a los recintos estatales de entretenimiento se encuentran sin atención, pues vialidades como América del Centro a la altura República de Costa Rica y Estados Unidos de América registraron la presencia de diversos hoyancos a lo largo de las mismas.

Asimismo, se registraron en los puntos mencionados, la falta de alcantarillas y la acumulación de basura, por lo que habitantes de la zona se vieron obligados a tapar las mismas con escombro, rocas e incluso llantas.

Fotos: Omar Hernández/Pulso

Mientras, en calles como República de Paraguay, República de Perú, República de Albania se registró la falta de pavimentación en diversos tramos.

De igual forma, se reportan constantes fugas de agua en la avenida Simón Díaz y la calle Uruguay, que recorren diversas vialidades y afectan a comerciantes y transeúntes.

Vecinos de este espacio señalaron que han reportado estas problemáticas tanto a la autoridad municipal, estatal y al organismo Interapas, sin embargo, hasta el momento no han recibido la atención debida.