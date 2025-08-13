logo pulso
Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)

Vecinos denunciaron a Pulso que hay enormes baches, fugas y pavimentaciones pendientes

Por Rolando Morales

Agosto 13, 2025 11:51 a.m.
A
Fotos: Omar Hernández/Pulso

Fotos: Omar Hernández/Pulso

Habitantes de la colonia Satélite 'Francisco I. Madero', denunciaron la falta de atención de las autoridades para atender los baches, fugas y pavimentaciones pendientes de las calles aledañas a la Feria Nacional Potosina (Fenapo). 

Mediante un recorrido de Pulso, se pudo constatar que las calles cercanas a los recintos estatales de entretenimiento se encuentran sin atención, pues vialidades como América del Centro a la altura República de Costa Rica y Estados Unidos de América registraron la presencia de diversos hoyancos a lo largo de las mismas. 

Asimismo, se registraron en los puntos mencionados, la falta de alcantarillas y la acumulación de basura, por lo que habitantes de la zona se vieron obligados a tapar las mismas con escombro, rocas e incluso llantas. 

Fotos: Omar Hernández/Pulso 

Mientras, en calles como República de Paraguay, República de Perú, República de Albania se registró la falta de pavimentación en diversos tramos.

De igual forma, se reportan constantes fugas de agua en la avenida Simón Díaz y la calle Uruguay, que recorren diversas vialidades y afectan a comerciantes y transeúntes

Vecinos de este espacio señalaron que han reportado estas problemáticas tanto a la autoridad municipal, estatal y al organismo Interapas, sin embargo, hasta el momento no han recibido la atención debida

