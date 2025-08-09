logo pulso
Duelo, MS y Manson, en el primer fin de semana de la Fenapo

Por Martín Rodríguez

Agosto 09, 2025 09:35 a.m.
A
Duelo, MS y Manson, en el primer fin de semana de la Fenapo

Con el grupo Duelo en el Teatro del Pueblo, la Feria Nacional Potosina 2025 inició su actividad, luego de una sencilla inauguración en el exterior; la ceremonia fue encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con alcaldes invitados.

Minutos antes, Gallardo Cardona confirmó que Marilyn Manson ya se encuentra en San Luis Potosí y que realiza recorridos por diversas zonas turísticas del estado, antes de su show de el domingo. El sábado estará Banda MS. 

Dijo que se espera una afluencia mucho mayor de potosinos y visitantes de San Luis Potosí y el extranjero.

Llamó a los potosinos a llevar una fiesta con alegría y en paz, y a disfrutar de todas las actividades culturales, las exhibiciones industriales, comerciales y artesanales, y a participar de las rifas y de los conciertos.

Se espera todavía una cantidad mucho mayor de visitantes, "y eso se sabe porque los hoteles y las reservaciones ya se encuentran llenos", aseguró Gallardo. 

En esta ocasión, los organizadores invitaron a los representantes de los estados de Zacatecas y Tamaulipas.

