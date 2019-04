Arreglo con Mariano Niño se decidirá en forma colegiada: Sonia Mendoza

Afirmó ser partidaria de que no exista impunidad en cualquiera de los casos relacionados con integrantes de la Legislatura anterior que presuntamente desviaron fondos de apoyos sociales por medio de falsificación de firmas de beneficiarios.

"Este Congreso es partidario de que no exista impunidad, lo dije en tribuna y lo sostengo, pero a final de cuentas es la Fiscalía General del Estado la autoridad encargada de las investigaciones y las posibles sanciones que deban aplicarse", externó.

Luego, dijo estar a la espera de la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso para ventilar el tema con sus compañeros legisladores, aunque aclaró que hasta el momento el presidente de dicha Junta, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, no le ha informado de la fecha de la próxima reunión.

"Sé que pronto se reunirán porque me informa mi coordinador de bancada, Rolando Hervert Lara, pero del presidente de la Jucopo no he recibido ni aviso ni invitación", comentó.

Por lo demás, dijo que el actual Congreso ha estado "en la mejor disposición de colaborar en las investigaciones, tan es así que a los llamados de la Fiscalía ya han acudido algunas secretarias e incluso diputados para acercar documentación y otros elementos".

La presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Sonia Mendoza Díaz, precisó que en el caso legal del ex diputado Mariano Niño Martínez ella no tomará "decisiones unipersonales" sino que la respuesta del Poder Legislativo al acuerdo reparatorio propuesto por el implicado se definirá "de manera colegiada con otros miembros del Congreso".