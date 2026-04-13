Arrolladora noche de clausura se vive en la Fenae 2026

Tras 9 días de gran fiesta, entretenimiento y máxima alegría, la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) 2026 llegó a su fin, reuniendo a más de 600 mil personas a lo largo de conciertos masivos, atractivos gratuitos y una Muestra del tradicional y delicioso platillo culinario local; la agrupación la Arrolladora Banda El Limón fue la encargada de cerrar esta celebración anual que reúne a miles de familias locales, nacionales e internacionales en el centro de Soledad de Graciano Sánchez.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en compañía del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona; de la Senadora Ruth González; del diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez, así como de María del Pilar Cardona, presidenta del DIF Municipal, encabezaron la ceremonia de clausura de esta importante Feria, destacando el éxito alcanzado durante su edición 2026.

Durante su intervención, Navarro Muñiz agradeció la asistencia de las familias y visitantes, y reconoció especialmente al iniciador de esta gran fiesta de tradición y reencuentro social, Ricardo Gallardo Juárez. "Estamos listos para la próxima edición de la Fenae 2027, con más sorpresas, con un mayor compromiso de ser mejor", indicó.

Por su parte, Gallardo Cardona ofreció un mensaje al público, que se encontraba ansioso por la presentación de La Arrolladora Banda El Limón: "Clausuro y felicito a todos los que formaron parte de esta gran organización de la Feria Nacional de la Enchilada, logrando convertirse en una fiesta de alto nivel y de mayor calidad en todo San Luis Potosí", aseveró.

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El Ayuntamiento entregó un merecido reconocimiento a La Arrolladora Banda El Limón por su entregada e incomparable participación en la Feria, así como por su amplia trayectoria en el regional mexicano, con casi tres décadas de historia. Su música ha cautivado a miles de corazones a lo largo de los años en todo el país y el extranjero.