Arzobispo encabeza clausura del Año Jubilar 2025

Una peregrinación de miles de feligreses, encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y culminó en El Domo, cierra por medio de una misa multitudinaria, el Año Jubilar 2025 "Peregrinos de Esperanza", el inicio de los planes católicos para los siguientes 25 años, de cara al año jubilar 2050.

La peregrinación inició a las 9:30 de la mañana en la Basílica Menor de Guadalupe, y se enfiló por la calzada de Guadalupe y la Avenida Juárez hasta la sede de la actividad de cierre del jubileo, y llegó aproximadamente a las 11:30 horas a El Domo.

En primer término, la iglesia pidió a los presentes una oración solemne por las vocaciones, a la que siguió la celebración de honores a la bandera mexicana.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe se dirigió a los feligreses creyentes para darles la bienvenida e invitarlos a seguir siendo peregrinos de esperanza y ser artesanos de la paz. Luego, el obispo emérito de Texcoco, Juan Manuel Mancilla, desarrolló una conferencia de fortalecimiento de los valores humanos y del refuerzo de la fe.

Fotos: Pulso

En la celebración participan Jesús Carlos Cabrero Romero, quien fue rector de la Basílica de Guadalupe de San Luis Potosí, obispo de Zacatecas y ahora, es tercer arzobispo emérito de San Luis Potosí; Juan Manuel Mancilla Sánchez, antiguo párroco del Templo de Nuestra Señora de Los Remedios (Tequis) y obispo emérito de Texcoco; Andrés Vargas Peña, sacerdote del Altiplano potosino, cuya ordenación episcopal lo llevó ser obispo auxiliar de la Diócesis Primada de México y es el primer obispo emérito de la Diócesis de Xochimilco.

A Cavazos Arizpe le corresponde el cierre del año jubilar en su tercer año de ejercicio episcopal en San Luis Potosí.