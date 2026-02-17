logo pulso
Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

Por Martín Rodríguez

Febrero 17, 2026 07:07 p.m.
A
Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

El arzobispo de la Arquidiócesis potosina, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, exhortó a la población a prepararse para la Cuaresma mediante actos concretos de caridad y servicio a los demás, más allá de prácticas tradicionales como la abstinencia de carne.

Arzobispo Jorge Alberto Cavazos llama a la caridad y servicio en cuaresma

El jerarca católico señaló que, si bien la Iglesia invita a la reflexión y al sacrificio durante este tiempo litúrgico, quienes no puedan cumplir con ciertas prácticas pueden optar por trabajar en obras de caridad que contribuyan a formar un mejor ser humano.

"Podemos comenzar por voltear a ver a quienes más lo necesitan", expresó, al referirse a personas en situación de pobreza, niñas y niños con cáncer, así como a quienes viven algún grado de vulnerabilidad.

Cuaresma como periodo de fortalecimiento en el bien común

Monseñor Cavazos Arizpe subrayó que la Cuaresma debe ser un periodo de fortalecimiento en el acto de hacer el bien, no solo mediante apoyos materiales a quienes se encuentran en la calle, sino también fomentando actitudes de respeto, gentileza y buen trato hacia los demás.

Asimismo, invitó a asumir una responsabilidad con la creación, promoviendo el cuidado del entorno como parte del compromiso cristiano.

El arzobispo reconoció que los sacerdotes "no son Dios" y también enfrentan limitaciones; sin embargo, afirmó que todas las personas pueden aportar algo positivo desde sus posibilidades.

Finalmente, llamó a no limitar la vivencia de la Cuaresma al Miércoles de Ceniza, sino a mantener durante todo el periodo una serie de acciones que reflejen un compromiso real con el bien común y la solidaridad.

