Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

Por Redacción

Febrero 17, 2026 04:21 p.m.
A
Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

La asociación civil Cambio de Ruta, informó que ha formalizado la solicitud de instalación del Comité Ciudadano y Gubernamental de Evaluación, Seguimiento y Supervisión Ambiental del proyecto "Splash" en el Parque Tangamanga I.

Esto, con el objetivo de garantizar transparencia, acceso a la información técnica y supervisión ambiental responsable.

"La intención es clara: que cualquier intervención cumpla con criterios ecológicos, hídricos y urbanos verificables, bajo el principio de precaución", dijo Cambio de Ruta en un comunicado.

"Quedamos en espera de la respuesta formal del Gobierno del Estado para avanzar institucionalmente. Reiteramos nuestra total disposición al diálogo técnico y respetuoso".

La solicitud fue dirigida a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador estatal, Ricardo Gallardo.

