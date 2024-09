Médicos residentes se declaran en asamblea para exigir atención a la crisis hospitalaria

Los residentes del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto han iniciado una asamblea permanente, a partir de hoy, 17 de septiembre, en el auditorio Ramírez Aznar del Hospital, para exigir una solución inmediata a la falta de recursos y materiales esenciales para la atención médica y su formación profesional.

La acción surge como respuesta a la crisis hospitalaria que sufre el Hospital Central, misma que fue comunicada mediante una carta dirigida al gobernador Ricardo Gallardo, así como a las distintas las autoridades en materia de salud del estado y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La misiva, firmada por el Dr. Óscar Aguillón Pérez, presidente de la Asociación de Residentes del Hospital Central, expone la grave escasez de insumos básicos, medicamentos y materiales para diagnóstico, que está afectando la calidad del servicio y la seguridad de los pacientes.

Ante esta demanda, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se desmarcó de cualquier responsabilidad en la problemática; Gallardo recordó que, en el caso del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, la responsabilidad del abasto de insumos recae en el Gobierno Federal, ya que la administración de los hospitales fue transferida; el gobernador aseguró que el Gobierno del Estado ha hecho lo necesario para gestionar el abastecimiento, en particular, a través de la megafarmacia en la Ciudad de México, como parte del convenio del programa IMSS Bienestar.

Gallardo indicó que si durante esta semana no se observa un adecuado suministro de insumos, se tendrán que realizar nuevas gestiones; no obstante, esta postura no ha aliviado las preocupaciones de los residentes, quienes insisten en la urgencia de una respuesta resolutiva.

Ante la falta de acción concreta y una solución clara, los residentes han optado por la asamblea permanente como medida de presión para que se abra una mesa de diálogo, que dio inicio el día de hoy a las 8 de la mañana en el auditorio Ramírez Aznar, y que no levantarán hasta conseguir hasta obtener una mesa de diálogo y una respuesta resolutiva a sus demandas.

El movimiento busca que las autoridades aborden la problemática de manera inmediata y garanticen las condiciones adecuadas para la atención médica y la formación de los futuros especialistas.