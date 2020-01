Asegura Edson que candidato de Morena para la gubernatura no será un "chapulín"

Dijo que para el año próximo se deberán aplicar los filtros necesarios para que el candidato o candidata morenista "sea una persona que se apegue a los principios de no mentir, no robar y no engañar al pueblo, en este caso el de San Luis Potosí".

Añadió que, llegado el momento, la persona que llegue a la candidatura a gobernador "no deberá ser de 'chapulinazo', sino alguien que venga desde abajo del Movimiento de Regeneración Nacional, que garantice no solamente que se ganará una elección, sino que realmente se impulsará una transformación de la historia de México".

Quintanar Sánchez consideró que un "chapulín" provocaría que Morena no sobreviva en San Luis Potosí y que, si esto sucediera, "si se perdieran los ideales de mi partido, entonces yo sería el primero en renunciar a él".

Aunque consideró que es "muy temprano" todavía para hablar del proceso electoral del 2021, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, aseguró que, de acuerdo a encuestas, no habrá contrincante que pueda arrebatar la gubernatura del estado a su partido.