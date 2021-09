Asegura Gallardo que hay en Gobierno "pasivos inventados"

El gobernador electo de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, señaló que se han detectado "pasivos inventados" en las cuentas que les está entregando la administración saliente, por lo que advirtió a proveedores a los que aún les deban "vayan de una vez a cobrarles antes de que salga, porque nosotros no vamos a responder".

En el marco de la presentación de Sonia Mendoza Díaz como coordinadora de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Unión, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer el avance del proceso entrega-recepción al respecto de lo cual señaló la aparición de varias deudas "que nunca nos habían informado" pese a ya haber sostenido muchas reuniones.

"La verdad es que hay pasivos que son hasta inventados y nosotros seremos cuidadosos de no pagar pasivos que no existan, hay cosas que no vamos a pagar y que no nos vamos a hacer responsables de lo que suceda después, entonces recomiendo que a quien le deban mejor vayan de una vez a cobrar, porque el nuevo gobierno no va a responder", sostuvo.