Asegura Gobierno que atenderá temas de inseguridad "hasta el último día" del sexenio

"El esfuerzo siempre se ha hecho; no se ha escatimado nada en este sentido, sin embargo, no es precisamente un aliciente decir que el nivel de homicidios ha bajado, pues yo siempre he dicho que así tengamos un solo homicidio en el estado, debemos estar alertas, no debemos bajar la guardia", comentó.

De las zonas del estado que siguen requiriendo más atención por parte de las autoridades encargadas de la seguridad, dijo que la Huasteca se mantiene como la región más conflictiva, aunque el Altiplano se ha destacado en los últimos días por el plagio masivo de migrantes tanto nacionales como extranjeros, caso que si bien terminó con la recuperación de las personas a salvo, aún tiene repercusiones en aquella zona del norte del estado.

En temas internos, Hernández Delgadillo dejó en claro que la administración estatal, en su última semana de trabajo, será respetuosa del proceso de renovación de la dirigencia del sindicato mayoritario de burócratas, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), con el que dijo que "siempre ha existido una buena relación".

Prueba de ello, mencionó, es el aumento salarial de cinco puntos que se acordó que se diera de manera paulatina. En el proceso de renovación de la dirigencia, aseguró el secretario general, el Gobierno del Estado será únicamente un observador y a partir de la semana entrante tocará a la nueva administración sentar las bases para una nueva etapa de entendimiento con el principal sindicato de empleados gubernamentales.

