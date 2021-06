Asegura gobierno que eventos masivos de campañas no se repetirán

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, aseveró que luego de los "condenables" eventos multitudinarios como parte de cierres de campañas, ya se hizo el exhorto, por lo que para estas últimas horas de campaña ya no volverán a repetirse esas circunstancias, donde se rompieron todos los protocolos sanitarios.

Detalló: "Ya el Ceepac hizo un reclamo muy enérgico a los candidatos responsables y a la forma en que se llevaron a cabo por lo menos dos eventos, en lo que habrá que reconocer que se rompieron todos los parámetros para la sana distancia".

No obstante, añadió que a unas horas del cierre de las campañas al parecer ya no hay asuntos de naturaleza político-electoral, particularmente cierres que puedan incidir en este tema de la sana distancia y todos los demás protocolos sanitarios en el marco de la contingencia por la que se sigue atravesando.

Hernández Delgadillo recalcó que la entidad potosina se encuentra totalmente lista para la jornada electoral, sólo falta afinar algunos detalles de coordinación.

Comentó que el pasado lunes 31 de mayo se tuvo una nueva reunión con los titulares de los órganos electorales y se obtuvo como resultado que ya se reconoció que todo está listo y ahora todo queda en manos de la voluntad de la ciudadanía.