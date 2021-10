Asegura PVEM que habrá descuento en salario de diputados en términos reales

La discrepancia en la propuesta presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, en referencia con el 2021, se debe a que en los tabuladores de la partida del presente año no se consideraron algunos rubros, que en el nuevo proyecto sí se contemplaron, dijo José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Este día en sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 314 millones 236 mil 519 pesos para el 2022, de los cuales 279 millones 116 mil pesos 963.61 pesos corresponden al capítulo 1000 (servicios personales).

Además, 4 millones 819 mil 720 pesos del capítulo 2000 (materiales y suministros); 2 millones 412 mil 279 pesos al capítulo 5000 (bienes muebles, inmuebles e intangibles); y 215 mil pesos al capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas).

En entrevista, el legislador refirió que, con la propuesta aprobada, la LXIII Legislatura apuesta por la rendición de cuentas y la transparencia. "No tenemos porqué dejar de lado ningún de los rubros, ni de los capítulos que se mencionan", dijo

"Ofrezco que el próximo día 15 de noviembre poder mostrar un recibo (de nómina) de un diputado de la legislatura anterior con sus percepciones netas, o sea lo que se deposita mes con mes en su cuenta, y mostrar uno de esta legislatura para que ustedes (la prensa) observen de manera fehaciente, pues que sí hay un descuento en términos reales", afirmó.

El congresista del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se comprometió a facilitar ante la prensa, pruebas documentales donde se encuentran las diferencias y producto de qué se generan las mismas.

Ante la desconfianza hacia el Poder Legislativo, Fernández Martínez reiteró que contrastará públicamente los recibos de nómina de los exlegisladores y congresistas de la LXII Legislatura. "Ahí se verá los descuentos a los ingresos de los diputados", complementó.

"La propuesta que nosotros enviamos es correcta, y en términos reales hay un ajuste del 10 por ciento en las dietas, en las prestaciones de los diputados (...) la presentación del presupuesto del año pasado omitió algunos conceptos que sí se ejercieron y que no están plasmados en ese presupuesto", concluyó.