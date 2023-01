Asegura Serrato que el secretario general le ordenó abstenerse de dar entrevistas

Al intentar ser cuestionado por los medios de comunicación, luego de su participación en la reunión de gabinete, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Leonel Serrato Sánchez se negó a dar declaraciones, argumentando de que se trata de una orden del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez y el titular de la Dirección General de Comunicación Social, Gerardo Zapata.

Aseguró que Torres Sánchez le expresó que no lo quería volver a ver ahí, “entonces no me va a volver a ver ahí", al cuestionarlo si se trataba solo de sus transmisiones en vivo, Serrato Sánchez reiteró que ya no tiene permitido dar entrevistas.

Ante cuestionamientos sobre la restructuración del transporte público o la Red Metro, repitió en reiteradas ocasiones, que no dará declaraciones: “no nada, cero”.

Lo anterior surgió luego de la controversia generada por una transmisión en redes sociales, en la que el funcionario estatal habló sobre la apariencia física de la expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López.

Ante los cuestionamientos, Torres Sánchez lo habría reprendido por sus declaraciones, ante ello, Serrato Sánchez, advirtió que ya no daría más entrevistas ante los medios de comunicación.

"Me ordenó el gobernador, a través del secretario General de Gobierno, que omita cualquier afirmación (por el medio que sea) que lastime o pueda lastimar a las personas, señaladamente a las mujeres", escribió Serrato Sánchez en un comunicado por medio de sus redes sociales.

"Acato la orden del titular del Poder Ejecutivo, y voy a más: no realizaré más transmisiones en vivo, y los informes sobre el trabajo de la secretaría se emitirán por los canales oficiales, igualmente, salvo orden precisa en contrario, no estaré en aptitud de dar respuestas personalmente a los medios de comunicación, sino por escrito", amenazó.