Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico

El presunto portador huyó al notar la presencia policial y dejó abandonada la droga.

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:11 p.m.
A
Droga asegurada en mercado

Droga asegurada en mercado

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron 47 dosis de presunta droga cristaldurante recorridos de vigilancia realizados en el mercado Tomás Vargas, en la capital potosina.

De acuerdo con la información oficial, el decomiso fue realizado por oficiales de la Guardia Municipal, adscritos a la jefatura regional centro, como parte de los operativos preventivos en el Centro Histórico.

Durante el patrullaje, los agentes detectaron a un hombre en actitud sospechosa, quien al percatarse de la presencia policial huyó del lugar, dejando abandonada una cajetilla de cigarros. Al revisar el objeto, los oficiales localizaron en su interior 47 dosis de la sustancia, las cuales fueron embaladas conforme al protocolo.

Adulto mayor frustra asalto en la Industrial Mexicana (video)

Dos individuos intentaron robar en un hotel, pero se retiraron al activarse la alarma

Las autoridades informaron que también se recabaron datos del presunto implicado, mismos que serán integrados a las investigaciones correspondientes.

SLP

Redacción

El presunto portador huyó al notar la presencia policial y dejó abandonada la droga.

