Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico
El presunto portador huyó al notar la presencia policial y dejó abandonada la droga.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron 47 dosis de presunta droga cristaldurante recorridos de vigilancia realizados en el mercado Tomás Vargas, en la capital potosina.
De acuerdo con la información oficial, el decomiso fue realizado por oficiales de la Guardia Municipal, adscritos a la jefatura regional centro, como parte de los operativos preventivos en el Centro Histórico.
Durante el patrullaje, los agentes detectaron a un hombre en actitud sospechosa, quien al percatarse de la presencia policial huyó del lugar, dejando abandonada una cajetilla de cigarros. Al revisar el objeto, los oficiales localizaron en su interior 47 dosis de la sustancia, las cuales fueron embaladas conforme al protocolo.
Adulto mayor frustra asalto en la Industrial Mexicana (video)
Dos individuos intentaron robar en un hotel, pero se retiraron al activarse la alarma
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las autoridades informaron que también se recabaron datos del presunto implicado, mismos que serán integrados a las investigaciones correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico
Redacción
El presunto portador huyó al notar la presencia policial y dejó abandonada la droga.
Sin resolver, problema de "telarañas" en la capital
Rolando Morales
Municipio trabaja en un convenio con cableros para que las empresas de telecomunicaciones retiren el cableado obsoleto