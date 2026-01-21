Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron 47 dosis de presunta droga cristaldurante recorridos de vigilancia realizados en el mercado Tomás Vargas, en la capital potosina.

De acuerdo con la información oficial, el decomiso fue realizado por oficiales de la Guardia Municipal, adscritos a la jefatura regional centro, como parte de los operativos preventivos en el Centro Histórico.

Durante el patrullaje, los agentes detectaron a un hombre en actitud sospechosa, quien al percatarse de la presencia policial huyó del lugar, dejando abandonada una cajetilla de cigarros. Al revisar el objeto, los oficiales localizaron en su interior 47 dosis de la sustancia, las cuales fueron embaladas conforme al protocolo.

Las autoridades informaron que también se recabaron datos del presunto implicado, mismos que serán integrados a las investigaciones correspondientes.