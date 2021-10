Aseguran que no habrá "dedazo" del Ejecutivo en elección del nuevo Fiscal

Luego que se calificó procedente la renuncia de Federico Arturo Garza Herrera como Fiscal General del Estado, Cinthia Verónica Segovia Colunga, diputada presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, sostuvo que en la elección de la sustitución no "habrá dedazo" del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.Una vez oficializado el trámite de la dimisión y hecha la declaración de vacante, el Poder Legislativo dio vista de la determinación al Ejecutivo, a fin de que envíe la terna de candidaturas a ocupar ese cargo.La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), refirió que al recibir la propuesta del mandatario estatal, el LXIII Legislatura tiene un plazo no mayor a 30 días, con el objetivo de valorar y someter un dictamen al Pleno.Aseveró que no habrá "dedazo" desde el Poder Ejecutivo, dado que la elección es un procedimiento abierto a la población y a los medios de información "y vamos a analizar muy bien el perfil del fiscal, que es una figura muy importante para el estado", dijo.En entrevista, la legisladora adujo que además del análisis en las dictaminadoras, podría optarse por consultar los perfiles con colegios de abogados u otros especialistas en la materia."Nosotros vamos a analizar los perfiles. Como bien es cierto, la terna nos la envía el Ejecutivo, y a nosotros como legisladores nos corresponde analizar cada uno de los perfiles y por supuesto, que se elija el mejor y el que cumpla todos los requisitos"," concluyó.