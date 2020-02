Asesinato de Fátima bárbaro e inhumano: Monseñor Vargas

Luego del asesinato de la niña Fátima en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, Andrés Vargas Peña, obispo potosino de Diócesis de Xochimilco, calificó el crimen contra la infante, como algo inhumano "fruto de la bárbara e injustificable violencia"; exhortó a la ciudadanía a no acostumbrarse al "cotidiano clima de violencia que se esparce por doquier".

Lamentó que los hechos de violencia no respetan edades ni cualquier tipo de condición, por lo tanto, desde la ciudadanía debe evitarse abonar a ella. "En nuestra ciudad no habrá paz si no trabajamos por los más débiles", sentenció.

Mediante un pronunciamiento, el primer prelado de esa jurisdicción religiosa, que concentra además de Xochimilco, las municipalidades de Tláhuac y Milpa Alta, señaló que sucesos de esta índole invitan a reflexionar sobre el actuar de la iglesia.

El obispo oriundo de Villa de la Paz, consideró que las autoridades civiles harán las acciones correspondientes, pues hacer justicia traerá paz para quienes lloran y sufren por dicha pérdida.

Vargas Peña dijo que eleva oraciones por Fátima, sus familiares y seres queridos, a quienes se les expresa cercanía y particular afecto, a través de este comunicado, como del equipo sacerdotal de la parroquia de Santiago Apóstol Tulyehualco.

"Nuestra voz se une a la de sus familiares y seres queridos, y a la de muchos otros que piden justicia para Fátima y para tantas víctimas de la violencia, pues toda vida humana tiene un valor incalculable", expresó.