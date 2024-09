¿Cómo eliminar el sarro de los dientes, según especialistas?

Todas las personas debemos de cuidar nuestra salud que no solo incluye al cuerpo y sus sistemas, sino que no debemos olvidar nuestra salud mental y la de los dientes. Poner especial atención a cada uno es fundamental pues todo precisa de cuidados especiales y todos repercuten en la salud en general.

En torno a la salud bucal, el Instituto Mayo Clinic remarca que la boca es la entrada al tracto digestivo, que es el conducto largo de órganos, que va desde la boca hasta el ano, por el que se pasan los alimentos. Por ello es que sus expertos que las personas deben de cuidar íntegramente la salud bucal ya que cualquier inconveniente puede derivar en una enfermedad en todo el cuerpo.

Elimina el sarro de tus dientes

Uno de los temas que demandan especial atención es la formación de sarro en los dientes, resultado de una acumulación bacteriana en nuestra cavidad oral, según Pedro Pablo Martínez, licenciado en Odontología de la Universidad Alfonso X el Sabio. El experto precisa que el sarro no solo amenaza la estética de nuestra boca, sino que su formación puede ser la causante de distintas afecciones bucales.

Al respecto, desde los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos afirman que la prevención, como el correcto cepillado de dientes y el uso de hilo dental, es la clave para evitar la aparición de sarro y garantizar la salud bucal. Hacer gárgaras con soluciones de enjuague o mantener una alimentación balanceada ayudan a mantener saludables los dientes y encías, pero lo que principalmente recomiendan es acudir al dentista al menos cada seis meses para hacerse una limpieza completa de los dientes y un examen oral.

Para eliminar el sarro de los dientes, existen diversas recomendaciones que se han viralizado en redes sociales y plataformas digitales. El uso de bicarbonato de sodio o de vinagre lidera esas recomendaciones pero, desde el punto de vista profesional, no son adecuadas porque pueden dañar la salud bucal a futuro.

El doctor Fernando Soria, especialista en odontología reconstructiva y estética, señala que este tipo de prácticas pueden "ocasionar daños irreversibles en los dientes, el más importante de ellos, el desgaste o eliminación del esmalte dental". El profesional puntualiza que lo mejor que las personas pueden hacer para eliminar el sarro de sus dientes es acudir al dentista porque se debe hacer con medios mecánicos, curetas o ultrasonidos, entre otras estrategias.

La clave está en llevar a cabo una buena higiene bucal para poder prevenir la formación de sarro en los dientes y, si este aparece, no deben dudar en acudir al odontólogo antes que poner en práctica recetas caseras que se convierten en acciones invasivas y que pueden traer problemas a futuro.