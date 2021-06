Asigna el Ceepac regidurías en la capital y Soledad

Luego de la integración de los Cabildos de los dos municipios que conforman la Zona Metropolitana, dos candidatas a presidir los Ayuntamientos de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente, que no resultaron favorecidas en la contienda electoral, alcanzaron una regiduría plurinominal.

En sesión del Pleno, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), asignó las regidurias por el principio de representación proporcional de los 58 Ayuntamiento del estado.

Para la alcaldía capitalina, Enrique Francisco Galindo Ceballos, encabeza la presidencia municipal; Elodia Estrada Gutiérrez, regidora de mayoría; Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, síndico 1; Maribel Lemoine Loredo, síndico 2; y de representación proporcional: Gustavo Jesús Mercado Garay; Aurora Zamora Vázquez; Arturo Ramos Medellín; y Carmen Yazmín Acuña BrIseño.

Además: Alejandro Fernández Hernández; María Eugenia Castro Anguiano; Rodolfo Eduardo Jasso Puente; Alexandra Daniela Cid González; Alfredo Lujambio Cataño; Tania González Pardo; Elías Jesrael Pesina Rodríguez; Mario Olvido Rodríguez Vázquez; José Ángel Lara García; y María de los Ángeles Hermosillo Casas.

Lujambio Cataño es el alcalde interino, quien suple a Francisco Xavier Nava Palacios, ex candidato que no alcanzó la reelección por Morena; Hermosillo Casas, ex candidata por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP); y Pesina Rodríguez es actual presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto, el Cabildo soledense lo lidera Leonor Noyola Cervantes, presidenta municipal; José Antonio Zamarripa Quintero, regidor de mayoría; Araceli Martínez Pérez, síndica 1; Daniel Gámez Macías, síndico 2; y de representación proporcional: Angélica Frías Cano; Edgar Jair Aguilar Martínez; y Jazmín Johana Luna Barrios.

Así como José Cervantes Tovar; Irma Patricia Cuevas Ovalle; Elvia Velázquez Aguiñaga; Juan Vicente Miranda López; Óscar Sebastián Campos Amaro; Paola Alejandra Arreola Nieto; José Luis Campos Torres; y Juan José Zavala Pérez.

Arreola Nieto, es ex candidata a la alcaldía por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y diputada del Partido del Trabajo (PT) con licencia por tiempo indefinido de la actual legislatura local, quien hasta el momento no se ha reintegrado al Congreso del Estado después de las elecciones del 6 de junio, a diferencia de cuatro de sus colegas que ya se reincorporaron.