Asociación vallense en favor de niños Down recibe Premio Estatal de Derechos Humanos

A dos meses de la convocatoria que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la asociación Pro Superación de Niños Down, recibió en ceremonia el Premio Estatal de Derechos Humanos 2021, por la labor que desde hace más de 30 años realiza en favor de las personas con Síndrome de Down.

Al estrado para recibir el galardón, subió la presidenta de la asociación civil, Luz María Baldazo, quién destacó el trabajo de las personas que integran Pro Superación de Niños Down y que han logrado mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down en el municipio de Ciudad Valles.

Pro Superación de Niños Down, es una organización civil sin fines de lucro, que nació en 1989, por un grupo de madres y menores con síndrome de Down, por la necesidad de tener una institución que pudiera atender a este grupo de la población en Ciudad Valles y trabajar temas de inclusión y socialización de los Derechos Humanos.