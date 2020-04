Atenderá IMSS de SLP vía telefónica la reprogramación de consultas de especialidades

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Oficina de Representación San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pone a disposición de la derechohabiencia el servicio de reprogramación de consultas de especialidades a través de atención vía telefónica.



El jefe de Servicios Médicos, Francisco Javier Ortiz Nesme, informó que con la entrada de la fase III y con el objetivo de evitar la propagación del virus, se han adoptado diversas estrategias para continuar con los servicios en la institución sin que esto represente un riesgo de contagio para las y los derechohabientes.



Indicó que por esta razón fueron reprogramados aquellos servicios no dedicados a la atención de COVID-19 y que, además, no ponen en riesgo la salud de las y los pacientes. Es por ello que las consultas de especialidades no prioritarias han sido diferidas.



"Esto se realiza con la finalidad de evitar poner en riesgo a las personas que diariamente acuden a recibir atención médica en estos servicios. Además de garantizar la atención a todas y todos aquellos derechohabientes que lleguen a requerir de atención hospitalaria por afecciones respiratorias graves", manifestó.



En ese sentido, señaló que la derechohabiencia puede contactar a las líneas telefónicas para resolver cualquier duda, las cuales operan de la siguiente manera en los distintos hospitales del IMSS en la entidad: HGZ No. 1 en los teléfonos 812 0992 y 812 4693; HGZ No. 2, en el 812 3943 y 814 3678; HGZ No. 50, en el 821 6363, extensiones 370 y 372; y en el HGZ No. 6, en la línea 481 383 2641.



Finalmente, llamó a la derechohabiencia a aponerse en contacto por esta vía, en donde se les otorgará toda la información referente a la nueva fecha de las citas.



La atención y orientación telefónica estará en servicio de lunes a viernes, de las 8:00 a las 20:00 horas.