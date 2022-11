Atendió SEUM 11 mil servicios en 2021, por accidentes

Diariamente, se reportan noticias de muertes y traumatismos causados por accidentes de tránsito. Por esta causa mueren en el mundo 1.2 millones de víctimas cada año. Según cifras oficiales, en México, en 2021 fallecieron 14 mil 715 personas a causa de siniestros viales, es decir, cada día fallecen alrededor de 40 personas, en donde las más afectadas son peatones y ciclistas principalmente, debido al uso desmedido de vehículos motorizados (automóviles y motocicletas particulares), las políticas públicas enfocadas a promover su uso y al incremento de la velocidad de sus desplazamientos.

Las calles no tienen que ser espacios peligrosos donde las personas están en riesgo de muerte o lesiones, sino entornos seguros y saludables adecuados para el esparcimiento, la recreación, el deporte, la cultura y el desempeño de cualquiera de nuestras actividades cotidianas, lo anterior lo dio a conocer el Técnico en Urgencias Médicas Juan Daniel Rubio Hernández, Coordinador Estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de los Servicios de Salud.

En el corte anual del Sistema Estatal de Urgencias Médicas (SEUM), en el 2021 se brindó 11 mil servicios de atención, a hechos de tránsito 3 mil 520; a atropellados 880 y en vehículo de motor se apoyó a 2 mil 640 usuarios.

Algunas de las acciones para sumarse a prevenir accidentes, son: si habitualmente viaja en automóvil o motocicleta, puede procurar disminuir gradualmente su uso, se aconseja camine, utilice la bicicleta o el transporte público. Si tiene que usar un vehículo motorizado, disminuya su velocidad y sea cortés, principalmente con peatones y ciclistas; recuerde que ellos tienen prioridad de paso en las vías de tránsito, incluso en el arroyo vehicular, particularmente cuando la infraestructura peatonal o ciclista se encuentra obstruida o en malas condiciones.

Es importante que no invadan banquetas, cruces peatonales, ciclovías, o cualquier tipo de infraestructura peatonal o ciclista, ni "tantito", ya que esto pone en riesgo la vida de peatones y ciclistas, quienes tienen que descender al arroyo vehicular para continuar con su camino.

Por otra parte el Coordinador Estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de los Servicios de Salud, mencionó que se use el cinturón de seguridad y pida a quienes viajan con usted, que lo usen; niñas y niños deben viajar en una silla portainfante; no conduzca bajo los efectos del alcohol; no utilice dispositivos móviles, ni siquiera con manos libres y si viaja en motocicleta respete los límites de velocidad y use un casco certificado y correctamente abrochado.

Finalmente el Técnico en Urgencias Médicas Juan Daniel Rubio Hernández, Coordinador Estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de los Servicios de Salud, invitó a hacer un buen uso del 9-1-1 y del número del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), 444 811 8230 en caso de presentarse alguna emergencia, con el fin de evitar las llamadas de broma, ya que esto implica la movilización de recursos y la falta o retraso de atención a personas que realmente lo necesitan.