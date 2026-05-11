Atiende PC de Pozos llamados por avispas

En la noche del sábado 9, Protección Civil de Villa de Pozos atendió un nuevo reporte de una colmena de avispas en proceso de formación, esta vez, en el fraccionamiento Puerta Natura, con lo que sumaron cuatro reportes atendidos el fin de semana.

Se reiteró el llamado a la población a no intentar eliminar panales o enjambres por cuenta propia y, en lugar de eso, contactar al personal capacitado de Protección Civil a los números de emergencia 911 y 444 809 25 48.

De paso, se pidió a la población no hacer mal uso de estos teléfonos, pues a últimas fechas se han incrementado las llamadas falsas o "en broma" que se hacen a dichos números. La dependencia dejó en claro que "mientras algunos juegan, otras personas pueden estar requiriendo ayuda real", por lo que se pidió usar los números con responsabilidad.

Apenas el pasado viernes 8, Protección Civil acudió al fraccionamiento La Cantera, de donde retiró tres colmenas de avispas. Esta labor se hace en horarios nocturnos y se aplica agua jabonosa para "atrapar" a los insectos y que no puedan volar y clavar su aguijón en las personas.

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Villa de Pozos, al ser un municipio con una amplia zona rural, registra la presencia recurrente de insectos que forman colmenas. Sin embargo, no es conveniente combatirlos por cuenta propia si no se tiene la capacitación y las herramientas adecuadas.