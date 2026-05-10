logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reportan cinco ataques armados contra viviendas en SLP durante 2026

No todos los ataques están relacionados con crimen organizado; algunos derivan de rencillas personales.

Por Rubén Pacheco

Mayo 10, 2026 01:27 p.m.
A
Reportan cinco ataques armados contra viviendas en SLP durante 2026

En lo que va del 2026, en la entidad se han registrado alrededor de cinco ataques con armas de fuego en contra de domicilios, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Por ello, el mando policial consideró que no es común que la delincuencia cometa este tipo de crímenes, en la zona metropolitana de San Luis Potosí o en el estado.

Sostuvo que, de los cinco casos referidos, no todos están vinculados con la comercialización de droga o el crimen organizado, pues algunos provienen de antecedentes de rencillas y reyertas.

Incluso, advirtió que, si bien el número de emergencia 911 reporta incidentes de detonación de armas de fuego, cuando la Guardia Civil Estatal (GCE) acude al llamado de auxilio para verificar los hechos, corrobora que no existen indicios como casquillas percutidos o impacto en las fachadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Consideró que las denuncias puedan alertar tales circunstancias que no existen, sin embargo, la población lo hace para que las corporaciones de seguridad respondan con mayor celeridad.

"Quiero decirles que nosotros vamos a atender todas las riñas, todos los problemas, inclusive, nos han hablado hasta cuando hay bailes o música estridente", afirmó.

LEA TAMBIÉN

Grave, un menor baleado en la Satélite: FGE

El Ministerio Público a cargo de la indagatoria tiene varias líneas de investigación para esclarecer el crimen

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan cinco ataques armados contra viviendas en SLP durante 2026
Reportan cinco ataques armados contra viviendas en SLP durante 2026

Reportan cinco ataques armados contra viviendas en SLP durante 2026

SLP

Rubén Pacheco

No todos los ataques están relacionados con crimen organizado; algunos derivan de rencillas personales.

Desmantelan narcopuntos a diario en SLP
Desmantelan narcopuntos a diario en SLP

Desmantelan narcopuntos a diario en SLP

SLP

Rubén Pacheco

Intervenciones policiales vinculan aumento de violencia familiar y riñas con consumo de alcohol y drogas.

Bajan tiempos de espera para visa americana en SLP
Bajan tiempos de espera para visa americana en SLP

Bajan tiempos de espera para visa americana en SLP

SLP

Samuel Moreno

La coordinación entre autoridades potosinas y estadounidenses ha mejorado la atención migratoria y trámites.

SSPC capitalina planea incorporar 200 policías antes de junio
SSPC capitalina planea incorporar 200 policías antes de junio

SSPC capitalina planea incorporar 200 policías antes de junio

SLP

Samuel Moreno

Actualmente 400 aspirantes entregaron documentación para ingresar a la Academia Municipal en San Luis.