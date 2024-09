Augura D’Argence salida de capitales por cambios en PJ

El presidente del Consejo Empresarial Potosino (CPE), Héctor D’Argence Villegas, señaló que luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial se percibirá de inmediato el retiro en la inversión extranjera programada, estimó que el retiro se acerque a los 35 mil millones de dólares.

“El efecto que va a tener la aprobación de la reforma judicial en el Senado va a ser de pronóstico reservado”, aseguró.

Explicó que se verá “el retiro de muchos capitales de México hacia el extranjero, en donde su dinero no corra peligro, en donde su dinero esté salvaguardado y su patrimonio no corra riesgos, como hoy no lo garantiza México, porque ha cambiado las reglas de juego”.

Refirió que estados como Texas, en Estados Unidos, ya están mostrando interés en la mano de obra mexicana.

“Tenemos la invitación ya abierta del gobernador de Texas para recibir a las empresas y a los empresarios en el estado de Texas y también dando facilidades a la mano de obra mexicana para que ingrese junto con esas empresas”, sostuvo.

Además, criticó el actuar de los legisladores al señalar que no se respetaron los tiempos ni los procesos para discutir la reforma, aunado a que es un proyecto que solo contempla al aparato de jueces y magistrados y deja de lado a los policías y fiscalías, que son parte del aparato de procuración de justicia.