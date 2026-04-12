Aumenta el flujo aéreo en San Luis

San Luis Potosí alcanzó un crecimiento de doble dígito en su conectividad aérea durante el arranque de 2026, impulsado principalmente por el dinamismo de los vuelos internacionales, de acuerdo con el más reciente reporte del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

El Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí "Ponciano Arriaga" registró un incremento del 15.4 por ciento en el movimiento de pasajeros durante el primer trimestre del año, al pasar de 173 mil 478 usuarios en 2025 a 200 mil 244 en el mismo periodo de 2026.

El avance, sin embargo, no fue homogéneo. Mientras el tráfico nacional apenas creció 0.5 por ciento, el segmento internacional repuntó 45.5 por ciento, consolidándose como el principal motor de expansión para la terminal aérea potosina.

La tendencia también se reflejó en marzo, mes en el que se contabilizaron 72 mil 243 pasajeros, contra los 62 mil 609 del año previo. En este lapso, el mercado doméstico mostró un comportamiento moderado al pasar de 42 mil 386 a 43 mil 787 usuarios, en contraste con el tráfico internacional, que escaló de 20 mil 223 a 28 mil 456 pasajeros.

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En el acumulado trimestral, el contraste es aún más marcado: los vuelos internacionales crecieron de 57 mil 437 a 83 mil 584 pasajeros, mientras que el segmento nacional se mantuvo prácticamente sin cambios, con poco más de 116 mil usuarios en ambos periodos.

Este comportamiento confirma un viraje en la dinámica del aeropuerto, cada vez más sostenido en la demanda hacia destinos en el extranjero, particularmente hacia ciudades de Estados Unidos.

A la par de estos resultados, OMA anticipó un refuerzo en la conectividad para el segundo trimestre del año, con la incorporación de nuevas rutas como San Luis Potosí–AIFA operada por Viva, además de ajustes en las operaciones de Aerus y Volaris.