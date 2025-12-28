Aumenta las jaurías de perros en El Sauzalito

La presencia constante de jaurías de perros en situación de calle, mantiene en alerta a habitantes de la colonia Sauzalito, ubicada al norte de la ciudad, quienes denuncian que el problema ha ido en aumento ante la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades correspondientes.

Vecinos señalan que los grupos de perros deambulan principalmente durante las mañanas y noches por calles y áreas cercanas a viviendas, comercios y paradas de transporte público, lo que ha generado temor entre peatones, estudiantes y adultos mayores, quienes evitan transitar por la zona ante el riesgo de ataques.

De acuerdo con los testimonios recabados, ya se han registrado persecuciones, ladridos constantes y comportamientos agresivos, además de afectaciones a la tranquilidad de la colonia, sin que hasta el momento exista una respuesta clara por parte de las instancias municipales responsables del control animal.

Los habitantes de Sauzalito advierten que la situación representa no solo un problema de seguridad pública, sino también un riesgo sanitario, debido a la posible transmisión de enfermedades, así como a la falta de atención veterinaria y condiciones adecuadas para los propios animales.

Pese a los reportes realizados a diversas dependencias, los colonos aseguran que las acciones han sido insuficientes o inexistentes, por lo que exigen la implementación de programas de captura, esterilización y resguardo, así como campañas de adopción responsable. Finalmente, la comunidad hace un llamado urgente a las autoridades municipales para atender esta problemática.