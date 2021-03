Aumentan 40% anuncios de productos milagro en redes sociales, por la pandemia

José Antonio Carvajal, jefe del Departamento de Vigilancia y Control Sanitario de la Comisión estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), indicó que desde el inicio de la pandemia han incrementado hasta 40% los anuncios de productos milagro en redes sociales.

Este ajuste a la alza, indicó, se debe a la oferta por curar o tratar el Covid-19, por la situación sanitaria que se vive en el estado.

Carvajal Arteaga destacó que el producto no autorizado por las autoridades en Salud que se oferta con mayor regularidad como tratamiento contra el Covid-19 ha sido el dióxido de cloro.

Indicó que pese a que la vigilancia de dichos productos es permanente para evitar poner en riesgo la salud de las personas, cuando han acudido a establecimientos físicos que ofertan la venta de este tipo de productos no han podido decomisar ninguno debido a que los comerciantes suelen esconderlos.

"Estos productos no están autorizados, son milagro, no hay un estudio científico que diga que funcionan para el Covid; entonces, no lo deben de consumir, todos esos productos que vean en las redes sociales o establecimientos, no hagan caso a este tipo de publicidad, no hay un tratamiento indicado para el Covid", puntualizó.

Finalmente, mencionó que en caso de que las personas encuentren este tipo de publicidad engañosa en redes o de manera física, se abstengan de adquirirlos y denuncien al 83 305 04, extensión 117.