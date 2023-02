Aumentan asaltos en Col. Granjas de San Pedro

Vecinos del fraccionamiento Granjas de San Pedro, municipio de Cerro de San Pedro, denunciaron una serie de robos y se quejaron de que esa zona esté totalmente descubierta de la vigilancia policial.

Reclamaron que no hay policía municipal suficiente en Cerro de San Pedro y que la Guardia Civil Estatal no ha planeado operativos para contener la delincuencia.

Los vecinos explicaron que los robos son diarios y que los ladrones pueden trabajar a la luz del día sin que ninguna corporación policial lo impida.

Aseguraron que los ladrones han sido registrados en fotografías y video cuando se introducen a locales comerciales, negocios y cualquier otra propiedad privada.

Explican que los vecinos sufren de dos a tres robos diario, muchos en la noche.

“Somos un municipio olvidado, no hay patrullas y no nos hacen caso, al levantar las quejas y si los mismos colonos agarran a los delincuentes ellos los dejan ir, ya no sabemos qué hacer”, dijeron los afectados.