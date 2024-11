Aumentan los ambulantes durante el Buen Fin

Comerciantes en la vía pública que no respetan los giros y otros que no tienen permiso, aparecen durante el Buen Fin, y son los que reciben boletas de sanción o de retiro de las mercancías con mayor frecuencia, aseguró el director de Comercio del Ayuntamiento de la Capital, José Ángel de la Vega Pineda.

Precisó que entre los giros que más aparecen sin permisos se encuentran vendedores de peluches, mercancías de origen chino, productos electrónicos diversos e incluso algunos de alimentos y en las colonias se encuentran venta de electrodomésticos y juguetes.

Recordó que el hecho de que aparezcan comerciantes sin permiso es algo que se vive todos los días, y es algo con lo que se actúa a diario, pero lo que sucede en el Buen Fin es que sube la incidencia.

Agregó que lo que cuidan es que no se desborde lo que ya está autorizado, pero además en el Ayuntamiento actual no han otorgado nuevas anuencias, y por lo tanto no deben aparecer otros comerciantes.

Explicó que por lo general tratan de localizar a comerciantes en la vía pública que no tienen permiso, pero que se van quedando.

Agregó que los inspectores tienen la instrucción de vigilar a comerciantes que tienen permiso, pero que probablemente no presentan sus requisitos de documentación de vigencia.