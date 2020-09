Aumento a burócratas será del 1 y 2%: JDHD

El recién nombrado nuevo oficial mayor del Gobierno del Estado, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hizo un reconocimiento al sindicato mayoritario de burócratas por haber tenido "claridad suficiente" para culminar las negociaciones salariales con un incremento que no trastocara de manera tan significativa las finanzas

del estado.

Aunque no precisó a cuánto ascenderá el gasto adicional para cubrir la nómina de los trabajadores, confirmó que el incremento será de dos por ciento al salario y uno por ciento a algunas prestaciones. "Tengo entendido que cada punto porcentual representa alrededor de 20 millones de pesos", dijo, pero sin precisar si esa cantidad es mensual.

"Aquí el tema principal es que se lograron llevar a buen término las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), que son las que permearán para todos los trabajadores con independencia de a qué sindicato estén afiliados", completó.

En cuanto a despidos de personal no sindicalizado, como son los empleados de confianza y por honorarios, Hernández Delgadillo mencionó que "en una o dos semanas más, concluirá el estudio que se realiza sobre actividades y áreas no esenciales del Gobierno para determinar con base en ello el número o porcentaje de trabajadores a los que no se les renovará contrato".