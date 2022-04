Aún no multarán por atraso en el control vehicular

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que, durante el mes de abril, se mantendrá el pago de Control Vehicular 2022 sin multas, recargos ni actualizaciones, "como parte de las acciones que emprende el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona en apoyo a la economía de las familias potosinas", no obstante, cientos de contribuyentes no tomaron la noticia con gran aceptación, pues afirman que aunque algunos ya hicieron el pago en línea o en el banco, no hay citas hasta junio para recoger las placas y el engomado.

Por medio de la página oficial de Facebook de la dependencia, las y los contribuyentes enfatizan la problemática de forma reiterada: "no hay citas", "la página para hacer citas está saturada y no te aceptan sin previa cita", "y la entrega de las placas para cuando, porque eso de la aplicación para las citas nada más no funciona", "pagué en enero, y hasta ahorita no he podido sacar cita para que me entreguen las placas", son solo unos cuantos de los cientos de comentarios similares.

Al cuestionar sobre una posible solución a la Sefin, el área encargada explica que antes del sistema de citas, las quejas eran aún mayores, pues al tratarse de dos programas que otorgan placas y licencias gratuitas, las filas eran kilométricas durante los primeros días, luego entonces, algunas personas se formaban hasta seis horas y no eran atendidos por falta de tiempo, situación que generaba mucha molestia entre los contribuyentes.

Pero al señalarle que existen casos de relativa urgencia, como automóviles que no cuentan con placas, por ser nuevos o con trámite de baja de placas, para cambio de propietario, entre otros, la respuesta fue que este tipo de situaciones deben ser atendidas con criterio por parte de los encargados en las oficinas recaudadoras.