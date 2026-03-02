logo pulso
Aún requiere San Luis fortalecer su promoción

Por Samuel Moreno

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, llamó a fortalecer la promoción turística del estado a través de las agencias de viajes y a consolidar una estrategia integral que permita atraer a un mayor número de visitantes a las cuatro regiones potosinas.

El dirigente empresarial subrayó que la entidad cuenta con una amplia oferta que va desde riqueza cultural y gastronómica hasta celebraciones tradicionales que, en los próximos meses, pueden convertirse en un motor de atracción turística. Entre ellas mencionó las actividades programadas en la capital durante la temporada de primavera y eventos emblemáticos como la Feria Nacional de la Enchilada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así como festividades en distintos municipios del estado.

Díaz de León enfatizó que no basta con promover los destinos, sino que es indispensable garantizar una atención adecuada a los turistas. Señaló que ofrecer un servicio de calidad y una experiencia positiva es clave para consolidar la imagen de San Luis Potosí como un destino competitivo. "Tenemos todo para ofrecer; cultura, gastronomía y atractivos naturales. Lo importante es recibir a los visitantes con buena cara y dejar una buena impresión", sostuvo.

