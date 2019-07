Aunque sean del PAN, exfuncionarios no serán encubiertos: Hervert Lara

"Celebró que se presenten estas denuncias y que se aplique la ley pero por otro lado me decepciona que se presenten denuncias y no pase nada", dijo el diputado Rolando Hervert Lara al opinar en relación a la formalización de denuncias en contra de ex presidentes municipales y ex diputados locales, uno de los legisladores, supuestamente emanado del Partido Acción Nacional.

El diputado lamentó que asuntos como "la ecuación corrupta" no tengan una verdadera repercusión, y aclaró que, aunque lo señalados sean representantes del Partido Acción Nacional estos no serán encubiertos por sus compañeros de partido.

"Nosotros no seremos tapaderas de nadie, ni lo vamos a ser en lo absoluto, pero lo que queremos es que haya legalidad, que ya se vea que realmente se aplica la ley, porque de denuncias, seguramente la ASE está llena, pero necesitamos resultados, esto es lo que está pidiendo la ciudadanía", señaló.