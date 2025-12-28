Autoridades de los tres niveles, trabajarán por la movilidad de SLP

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), avanza en un proyecto de movilidad integral para ordenar las bahías y sitios de taxi en la capital potosina, particularmente en zonas con alta concentración de unidades como la Alameda y el Parque de Morales, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria explicó que, por instrucción del gobernador, la SCT convocó a reuniones de trabajo con autoridades municipales de la zona metropolitana, instancias federales y representantes del sector, con el objetivo de dejar atrás las acciones aisladas y construir acuerdos que permitan una planeación conjunta en materia de movilidad.

"Cada autoridad tomaba decisiones por separado: el estado una, la federación otra y los municipios con sus propios planes. Eso no nos permitía garantizarle a la ciudadanía un proyecto de movilidad eficiente", señaló Martínez Acosta, al detallar que ya se han realizado entre cuatro y cinco reuniones en las que se han logrado avances.

Precisó que el tema de las bahías de taxi forma parte de una estrategia más amplia que también incluye la mejora de la movilidad hacia la Zona Industrial, una de las principales demandas del sector productivo.

Reconoció que, aunque el taxi opera bajo el esquema de ruleteo, actualmente es necesario habilitar espacios específicos para garantizar accesibilidad, sobre todo para adultos mayores y personas con movilidad reducida. En ese sentido, adelantó que se proyecta la creación de nuevos sitios en el interior del Centro Histórico para evitar que los usuarios tengan que desplazarse hasta la Alameda, lo que ha provocado aglomeraciones de unidades en ese punto.

Martínez Acosta recordó que uno de los sitios se estableció frente a un laboratorio clínico en atención a solicitudes ciudadanas; sin embargo, indicó que el incumplimiento en el número de cajones por parte de algunos taxistas generó conflictos con el transporte urbano, por lo que se determinó reducir el espacio para privilegiar al transporte colectivo.

Actualmente, dijo, se realizan estudios técnicos junto con Policía Vial y Tránsito Municipal para definir nuevas ubicaciones, entre ellas zonas cercanas a los mercados República e Hidalgo. Estos ajustes implicarían incluso la eliminación de algunos cajones de parquímetro, al considerar que debe priorizarse el transporte colectivo sobre el estacionamiento para vehículos particulares.

Finalmente, subrayó que la implementación de los nuevos sitios se hará de manera coordinada con el Ayuntamiento, a fin de que se respeten los espacios autorizados y el número de cajones permitidos, además de que la autoridad vial pueda retirar a las unidades que operen en zonas no autorizadas, una vez que se formalicen y difundan los nuevos acuerdos.